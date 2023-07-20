TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi ve transfer...

Son dakika transfer haberleri: Transferde şov yapan Fenerbahçe'de golcü noktasında transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yönetim ise eğer istediği oyuncuyu alırsa Batshuayi ile yollarını ayıracak. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABER

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2023- 06:40