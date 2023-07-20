Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi ve transfer...
Son dakika transfer haberleri: Transferde şov yapan Fenerbahçe'de golcü noktasında transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yönetim ise eğer istediği oyuncuyu alırsa Batshuayi ile yollarını ayıracak. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABER
Sarı-lacivertliler kadrosuna kattığı isimlerle büyük yankı uyandırdı.
Kanarya'da bu gelişmelerin ardından flaş hamleler gelmeye devam ediyor.