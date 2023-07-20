Yeni sezon yurt dışı kamp çalışmalarını Rusya'da tamamlayan sarı lacivertliler İstanbul'a döndü.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş açıklama! "Ayrılmak için gün sayıyor"
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin parlayan takımlarından Fenerbahçe, bu sefer güzünü ayrılacak oyunculara dikti. Sarı-lacivertli oyuncunun ayrılacağını menajeri açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yaptığı transferlerle bu sezona damga vuran sarı lacivertlilerde transfer hareketı devam ediyor.
Son olarak Becao ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, 7'inci transferini gerçekleştirdi.