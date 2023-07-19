Sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic için geri sayıma geçti...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Livakovic eldivenleri giyiyor! Tarih belli oldu
Kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendiren Fenerbahçe, kaledeki soru işaretini de noktalamak üzere. Sarı-lacivertli ekip uzun süredir ilgilendiği Dominik Livakovic'i İstanbul'a getirecek. Hırvat eldiven resmi imzaya kaldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 19.07.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre 28 yaşındaki kaleciyle ve Dinamo Zagreb'le her konuda anlaşan Fenerbahçe, cuma gününe kadar Hırvat eldiveni İstanbul'a getirecek.
Sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak olan Livakovic, ardından hafta sonu da takıma katılacak.