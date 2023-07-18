2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe, Rusya'daki kampını tamamladı.
Flaş transfer gelişmesi! Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonluk hasretini dindirmek ve adından söz ettirmek isteyen Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Yıldız isimleri bir bir açıklayan sarı-lacivertlilerin, uzun süredir peşinde koştuğu futbolculardan biri de Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'ydı. Fildişi Sahilli oyuncuda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-lacivertliler Can Bartu Tesisleri'ne çalışmalarına devam ederken, transferde son dakika gelişmeleri de yaşanıyor.
İlk olarak takımın başına teknik direktör İsmail Kartal'ı getiren Kanarya, transferde gaza bastı.