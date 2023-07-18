Flaş transfer gelişmesi! Wilfried Zaha adım adım Fenerbahçe'ye

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonluk hasretini dindirmek ve adından söz ettirmek isteyen Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Yıldız isimleri bir bir açıklayan sarı-lacivertlilerin, uzun süredir peşinde koştuğu futbolculardan biri de Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'ydı. Fildişi Sahilli oyuncuda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)