Yurt dışı kamp hazırlıklarını Rusya'da geçiren sarı lacivertliler İstanbul'a döndü.
İsmail Kartal neşteri vurdu! Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertli takım transferlerde adından söz ettirirken, ayrılacak isimler de merak ediliyordu. Teknik direktör İsmail Kartal, bu konuda kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Yaz transfer döneminin en hareketli takımı olan Kanarya 6 isimle yeni sözleşme imzaladı.