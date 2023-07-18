İsmail Kartal neşteri vurdu! Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertli takım transferlerde adından söz ettirirken, ayrılacak isimler de merak ediliyordu. Teknik direktör İsmail Kartal, bu konuda kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2023- 15:33