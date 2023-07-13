Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de bir türlü beklenilen verimi gösteremeyen Samatta'nın sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Samatta için yönetimden flaş bir hamle geldi.

Sarı-lacivertliler Tanzanyalı oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Samatta'nın PAOK ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

F.BAHÇE, 2.5 MİLYON EURO'LUK NEFES ALDI

Fenerbahçe, Samatta'nın ayrılmasıyla birlikte 2.5 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmuş oldu.

SON İKİ SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan 2020 yazında 6 milyon Euro bonservisle aldığı Samatta, son 2 sezonu Antwerp ve Genk'te kiralık olarak geçirdi.

Samatta, Fenerbahçe formasıyla lig ve kupada 33 maça çıktı ve 6 gol attı.