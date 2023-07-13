Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelin tesislerinde gerçekleştirilen idmana sağ üst uyluk adalesinde ağrı tespit edilen Kartal Kayra Yılmaz katılmadı.

Antrenmana topla ısınma çalışmalarıyla başlayan Beşiktaşlı futbolcular, daha sonra eşli olarak koordinasyon ve dayanıklılığa yönelik oyunlar oynadı.

Bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı. Çift kale maçta teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncularına paslı oyun ile savunmadan topla çıkış yönünde talimatlar vermesi ve zaman zaman uyarılar yapması dikkati çekti. Ayrıca çift kale maç bölümünde köşe vuruşu üzerinde de duruldu.

Siyah-beyazlı ekip çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.