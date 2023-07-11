Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, sezona Ryan Kent takviyesiyle giriş yaptı.
TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko'dan sonra Fenerbahçe'ye bir yıldız forvet daha geliyor!
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer döneminin açılmasıyla birlikte sürpriz transferler yaptı. Hızını kesmeden kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli takım şimdi de radarına yıldız forveti taktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Valencia ile yollarını ayıran sarı lacivertliler kadrosunu Edin Dzeko ile güçlendirdi.
Fenerbahçe, 37 yaşındaki golcü oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.