Transfer çalışmalarını sürdüren ve Ryan Kent, Edin Dzeko ve Alexander Djiku'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe'den dördüncü imza geldi! Sarı lacivertli ekip Eyüpspor'dan milli yıldız Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Umut Nayir, ligde 17 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, golcü futbolcu Umut Nayir'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco yer aldı.

Umut Nayir'e ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

"MUTLU VE GURURLUYUM"

İmza sonrası Umut Nayir de transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli ekibin yeni transferi Umut Nayir şunları söyledi:

"Tabii ki mutlu ve gururluyum, heyecanlıyım aynı zamanda. Koca bir aile, büyük sorumluluklar... Hepsine hazırım. Beklentilerin üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim."