Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe adı bir süredir Beşiktaş ile de anılan Alexander Djiku'yu kadrosuna kattığınu açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu, son 4 sezonu Fransa 1. Ligi ekiplerinden Strasbourg'da geçirdi.

Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun transfer edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, yöneticimiz Selahattin Baki ile sportif direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin.' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki oyuncu, son 4 sezonu Fransa 1. Ligi ekiplerinden Strasbourg'da geçirdi.

İŞTE DJIKU'NUN SÖZLERİ:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku, sarı-lacivertlilere kupalar kazanmak için geldiğini söyledi.

İmza töreninin ardından yeni transfer Alexander Djiku, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Djiku, "Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe. Buraya kupalar kazanmaya geldim. Umarım bu sezonla beraber bütün kupaları kazanmaya başlayacağız" diye konuştu.

ÜST DÜZEY BİR STOPER

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, üst düzey bir stoperi kadrolarına kattıklarını aktardı.

Sportif direktör Mario Branco'ya teşekkürlerini ileten Baki, "Hayırlı olsun. Mutluyuz. Sportif direktörümüz Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan'a teşekkür ediyorum. Birkaç gündür, gece gündüz çalıştılar. 28 yaşında. Üst düzey bir stoper. Fransa'nın en üst seviyesinde 220 küsür maç oynamış. Avrupa'da da isim yapmış iyi bir futbol değerini kadromuza kattık. Mario Branco çok çalıştı ve transferi bitirdi" ifadelerini kullandı.

BİZİMLE OLDUĞU İÇİN GURURLUYUZ

Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco ise, yeni transfer Alexander Djiku için en iyisini dilediğini ifade etti.

Transferin sonuçlanmasından dolayı duyduğu mutluluğu belirten Branco, "Umuyorum ki Alexander Djiku, Fenerbahçe'de son kulüplerinde olduğu kadar heyecanlı olacak. Onun için en iyisini diliyorum. Burada bizimle olduğu için gurur duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ailemize hoş geldin Alexander Djiku! 💛💙

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— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 10, 2023