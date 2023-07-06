Süper Lig devlerinden Fenerbahçe gelecek sezon için hazırlıklarına devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Rumen forvet! Pazarlıklar başladı
Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Rumen forveti gündemine aldı. Sarı-lacivertliler oyuncu için pazarlıklara başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona yoğun bir tempoda hazırlanıyor.
Kanarya'da hazırlıklar devam ederken diğer yandan ise transfer çalışmaları sürüyor.