FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Rumen forvet! Pazarlıklar başladı

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Rumen forveti gündemine aldı. Sarı-lacivertliler oyuncu için pazarlıklara başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2023- 11:49 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023- 11:49