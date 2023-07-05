Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na Inter kancası!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Serie A devi Inter, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile ilgileniyor. İtalyan temsilcisi, Denzel Dumfries'in ayrılığı durumunda milli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçecek. (FB spor haberi)
Kadrosuna Kent ve Dzeko'yu katan sarı lacivertliler takımı İsmail Kartal'a emanet etti.
Kanarya düzenlediği imza töreninde tecrübeli hocayla 1 yıllık anlaşma imzaladı.