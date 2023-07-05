Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son sürat devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Mert Müldür Fenerbahçe'ye yakın! Sassuolo'nun istediği bonservis...
Yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Teknik direktörlük koltuğuna getirilen İsmail Kartal, milli futbolcu Mert Müldür'ü takımda görmek istediğini yönetime iletti. Görüşmelere başlayan kurmaylar, İtalyan ekibi Sassuolo'dan Mert'in bonservis bedeli hakkında bilgi aldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Kanarya'da kadro planlama çalışmaları titizlikle yapılıyor.
İddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde en önemli hedef şampiyonluk.