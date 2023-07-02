Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal'dan o isme veto! Takımdan gönderiliyor...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi transferde durmak yok. İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim bazı isimlere gelen teklifleri Kartal'ın raporuna göre kabul edecek. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı lacivertlilerde geride kalan sezon istenilen başarı elde edilemedi.
Fenerbahçe sezonu Türkiye Kupası ile tamamlasa da uzun yıllar devam eden Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine son veremedi.