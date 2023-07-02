FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal'dan o isme veto! Takımdan gönderiliyor...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi transferde durmak yok. İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim bazı isimlere gelen teklifleri Kartal'ın raporuna göre kabul edecek. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2023- 13:02