FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da savunmada büyük değişim! İsmail Kartal kararını verdi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde 3. İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Tecrübeli teknik adam bu noktada ekibiyle yapmış olduğu analizlerde savunmaya dikkat çekti ve ayrılacak konusundaki fikrini yönetime sundu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2023- 11:57