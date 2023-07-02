Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da savunmada büyük değişim! İsmail Kartal kararını verdi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde 3. İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Tecrübeli teknik adam bu noktada ekibiyle yapmış olduğu analizlerde savunmaya dikkat çekti ve ayrılacak konusundaki fikrini yönetime sundu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi.
Kartal, sarı-lacivertlilerdeki 3. dönemine resmen başladı.
Tecrübeli teknik adam, imzayı atar atmaz resmi işlemleri beklemeden Samandıra'da işbaşı yaptı.