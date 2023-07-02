FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arda Güler'de işlem tamam! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Barcelona Sportif Direktörü Deco, 18 yaşındaki oyuncu ve ailesiyle yaptığı görüşme sonrası anlaşma sağladı. Arda Güler'in sözleşme detayları ve 1 sezon daha sarı lacivertli takımda kalıp kalmayacağı da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2023- 06:40