Dzeko'dan sonra bir dünya yıldızı daha kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, rotasını İspanya'ya çevirdi.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Madrid'e çıkarma! İşte yeni 10 numara
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde genç yıldız Arda Güler'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 18 yaşındaki futbolcunun yerine arayışlara başlayan yönetim, aradığı ismi İspanya'da buldu. İşte Kanarya'nın yeni 10 numarası... İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre hedefteki isim; Atletico Madrid'in Guadeloupe asıllı Fransız yıldızı Thomas Lemar...
Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki oyuncuyu gündemine almasının ana sebebi ise; İsmail Kartal... 4-2-3-1 saha dizilişiyle oynayan 62 yaşındaki çalıştırıcının oyun planlarında 10 numara önemli bir yere sahip.