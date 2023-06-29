Fenerbahçe'de transfer taarruzu haftaya başlıyor...
Fenerbahçe transferde şaha kalkıyor! 3 dünya yıldızı birden...
Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertliler çalışmalarını tamamen takviyelere yöneltti. Kadrosuna Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu dahil eden Fenerbahçeli kurmaylar, kolları bir kez daha sıvadı. Kanarya, 3 dünya yıldızını birden transfer etmeye hazırlanıyor. İşte o liste... | Fenerbahçe haberleri
Kurban Bayramı nedeniyle görüşmelere ara veren sarılacivertli yönetim, taraftarları heyecanlandıracak girişimlere önümüzdeki hafta yeniden startı verecek.
Fotomaç'ın haberine göre pazartesi günü yeni sezonu açacak olan Fenerbahçe'de yönetim, önce Fransa'ya Wijnaldum için çıkarma yapacak.