FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İspanyol basınından bomba iddia! Mbappe yerine Arda Güler tercih edildi

Fenerbahçe'de gündem Arda Güler'e döndü. Genç yıldız gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin ilgi odağı haline gelmişti. Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Milan, Ajax, Borussia Dortmund gibi kulüplerin transfer listesinde bulunan milli oyuncu için flaş bir iddia geldi. İspanyol devinin tercihi Arda Güler oldu. Mbappe ise ikinci sırada kaldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2023- 06:40