Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayan Arda Güler, Avrupa'nın devlerini birbirine soktu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İspanyol basınından bomba iddia! Mbappe yerine Arda Güler tercih edildi
Fenerbahçe'de gündem Arda Güler'e döndü. Genç yıldız gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin ilgi odağı haline gelmişti. Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Milan, Ajax, Borussia Dortmund gibi kulüplerin transfer listesinde bulunan milli oyuncu için flaş bir iddia geldi. İspanyol devinin tercihi Arda Güler oldu. Mbappe ise ikinci sırada kaldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Alman basını, Leipzig ile B.Dortmund'un 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katacağını iddia ederken, Fransızlar ise; PSG'nin Arda'yı kaptırmak istemediğini duyurdu.
İngilizler de; N. United'ın 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyeceğini ileri sürdü.