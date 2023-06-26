Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yıldız isim ayrılıyor! İşte yeri rotası
Transfer dönemi başlamadan 2 takviye yapan Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte yıldız isim ayrılıyor. İşte oyuncunun yeni takımı... | Fenerbahçe haberleri
Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transferde atağa kalktı.
Kanarya ilk olarak İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile 4 yıllık anlaşma sağladı.