Fenerbahçe'de transfer çılgınlığı! Sıra geldi Zaha'ya

Transfer döneminin en flaş takımı Fenerbahçe, art arda bombaları patlamaya devam ediyor. İlk transferini Ryan Kent ile yapan Kanarya, ikinci hamlesini ise Edin Dzeko'yu alarak gerçekleştirdi. Transferde durmaya niyeti olmayan Kanarya, Wilfried Zaha'yı listesine almıştı. Transferi çok isteyen sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medyayı adeta yıktı. İşte o yorumlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2023- 11:13