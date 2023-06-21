Yeni teknik direktörü için gün sayan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına ağırlık verdi.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arnavut stoper! Yıldız isim satılırsa...
Sezonun tamamlanması ile transfer harekatına yoğunluk veren Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmak istiyor. Kadroda revizyona gitmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde yıldız ismin satılması durumunda stoper takviyesi yapılacak. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe ilk transferini Ryan Kent'i alarak yapmıştı.
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, İtalya Ligi'nin köklü kulüplerinden Roma'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Marash Kumbulla'nın peşine düştü.