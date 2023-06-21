F.Bahçe kalsın istiyor ama Arda'nın planı başka!
Dzeko Fenerbahçe'ye imzaya geliyor!
Canlı Döviz ve Altın Kuru
1 DAKİKADA ARKA KOL KASI GELİŞTİRME 💪
Aspor Keşfet
Son Dakika
Kartal teklifini iletti! Kuzyaev fazlasını istedi Kartal teklifini iletti! Kuzyaev fazlasını istedi 00:10
F.Bahçe kalsın istiyor ama Arda'nın planı başka! F.Bahçe kalsın istiyor ama Arda'nın planı başka! 23:36
Zaniolo için görülmemiş takas teklifi! Zaniolo için görülmemiş takas teklifi! 23:33
Dzeko Fenerbahçe'ye imzaya geliyor! Dzeko Fenerbahçe'ye imzaya geliyor! 23:28
F.Bahçe'ye Arnavut stoper! Yıldız isim satılırsa... F.Bahçe'ye Arnavut stoper! Yıldız isim satılırsa... 23:11
Fırtına'ya Gineli kanat! Fırtına'ya Gineli kanat! 23:03
Daha Eski
Beşiktaş'ın gözü Trabzonspor'un eski yıldızında! Beşiktaş'ın gözü Trabzonspor'un eski yıldızında! 23:00
F.Bahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor! Gelecek hafta... F.Bahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor! Gelecek hafta... 22:59
F.Bahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor! Gelecek hafta... F.Bahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor! Gelecek hafta... 22:59
Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow yanıtı! Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow yanıtı! 22:49
Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow yanıtı! Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow yanıtı! 22:49
İtalyan basınına konuştu! G.Saray'dan ayrılacak mı? İtalyan basınına konuştu! G.Saray'dan ayrılacak mı? 21:19
SON DAKİKA