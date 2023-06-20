Yeni sezon öncesi hücum hattında alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, golcü mevkisinde önceliği Edin Dzeko'ya vermişti.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor! Milli yıldız ile...
Sezonun tamamlanması ile rotayı transfere çeviren Fenerbahçe, golcü takviyesi yapacak. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, milli yıldızı kadrosuna dahil etmek istiyor. İşte transfer görüşmelerinde son durum... | Fenerbahçe haberleri
Yeni sezon öncesi hücum hattında alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, golcü mevkisinde önceliği Edin Dzeko'ya vermişti.
Boşnak yıldızın menajerini İstanbul'a getiren yönetim, son teklifini sundu.
Transferde mutlu sona çok yaklaşan Kanarya, gol bölgesinde takviyeye devam edecek.