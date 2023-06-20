TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor! Milli yıldız ile...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor! Milli yıldız ile...

Sezonun tamamlanması ile rotayı transfere çeviren Fenerbahçe, golcü takviyesi yapacak. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, milli yıldızı kadrosuna dahil etmek istiyor. İşte transfer görüşmelerinde son durum... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2023- 06:40