Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Edin Dzeko heyecanı yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Dzeko için son teklifini sundu!
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi forvet konusunda Dzeko'yu bitirmek için gün sayıyor. Fenerbahçe'nin Boşnak oyuncuya son teklifini yaptığı öğrenildi. İşte transferdeki son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Edin Dzeko heyecanı yaşanıyor.
Hücum hattına takviye yapmak için uzun süredir uğraş veren sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuda sona yakın.
Edin Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci, son detayları görüşmek üzere İstanbul'a gelmişti.