Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile sezonu noktalayan Fenerbahçe, rotasını transfere çevirdi.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe devredeydi! Yıldız golcü İngilizlerin radarına girdi
Fenerbahçe'de forvet arayışları sürüyor. Enner Valencia'nın takımdan ayrılması ile golcü arayışlarına geçen sarı-lacivertli kurmaylar birçok ismi listesinde barındırıyor. Bu yıldızlardan birisi ise İtalya'da forma giyiyor. Ancak Kanarya'ya kötü haber geldi. İngiliz devi, golcü oyuncu ile ilgileniyor. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekip Enner Valencia'nın yerini doldurmak istiyor.
Yıldız golcü bu sezon gösterdiği performans ile Kanarya'da iz bıraktı.