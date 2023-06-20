TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe devredeydi! Yıldız golcü İngilizlerin radarına girdi

Fenerbahçe'de forvet arayışları sürüyor. Enner Valencia'nın takımdan ayrılması ile golcü arayışlarına geçen sarı-lacivertli kurmaylar birçok ismi listesinde barındırıyor. Bu yıldızlardan birisi ise İtalya'da forma giyiyor. Ancak Kanarya'ya kötü haber geldi. İngiliz devi, golcü oyuncu ile ilgileniyor. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2023- 20:03 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023- 20:14