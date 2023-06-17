Transferde dört koldan çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a yılın çalımını atmaya hazırlanıyor.
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde yılın çalımı
Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Her iki kulüp de yeni sezon için golcü arayışındaydı. Bu doğrultuda transferde flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın istediği yıldız için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve transferde imza aşamasına geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluğu rakibine kaptıran sarı-lacivertliler gelecek sezon için işi sıkı tutuyor.
Elini çabuk tutmak isteyen Kanarya, transfer hamlelerini üst üste yapıyor.