Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde yılın çalımı

Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Her iki kulüp de yeni sezon için golcü arayışındaydı. Bu doğrultuda transferde flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın istediği yıldız için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve transferde imza aşamasına geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2023- 13:31