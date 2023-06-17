Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı. Mali Genel Kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve üyeler katıldı.



Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, faaliyet raporunu okudu. Sarı-lacivertli kulübün 2022 yılında her branşta kupa ve madalyalar kazandığını ifade ederek şubeler hakkında bilgiler verdi.



3 Temmuz Sözde Şike Davası'nda 2022 yılında önemli gelişmeler yaşandığını belirten Burak Kızılhan, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi tarafından onandığını hatırlattı.



Burak Kızılhan, 5 yıldızlı arma ile ilgili olarak, "Kulübümüz 2022-23 sezonu itibarıyla 100 yıllık süreçte kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan 5 yıldızlı armayı hayata geçirdi. Armamız resmen tescillendi. Bu konuda tarihi gerçekler ver gerekçelerle TFF'ye yaptığımız başvuru hala sürerken, kulübümüz beklemeyerek 5 yıldızlı olarak armamızı tescil ettirmiştir" dedi.



Göreve başladıkları günden itibaren tüzükle ilgili sıkıntılar olduğunu defalarca dile getirdiklerini kaydeden Kızılhan, "Biz tüzük konusunda çalışmalarımıza devam ederken yeni spor yasası yürürlüğe girdi. Çalışmalarımızı, yeni spor yasasına uyum çerçevesinde yeniden şekillendirmek zorunda kaldık. Bu zorunluluk 26 Ekim'e kadar uzatıldı. Biz de 26 Ekim'e kadar tüzük değişikliği için genel kurulu toplamak istiyoruz" diye konuştu.



Burak Kızılhan, yeni sezonda 25 bin kombine,16 bin 500 bilet satışı yapılacağını belirterek, gelecek sezon devir hakkının 5 maç ile sınırlı olacağını kaydetti.