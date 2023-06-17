Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'a flaş bir yanıt geldi.

İŞTE O SÖZLER:

"Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, o bana Ali Koç diye hitap ediyor. Ben ona yine her zamanki gibi hitap edeceğim. Bizi şaşırtmadı. Biz rakiplerle, uzantılarıyla, TFF'de köstebek olmuş insanlarla mücadele derken bir de kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz."

"Bu konuya değinme diye birçok mail, mesaj aldım. Onun dışında siz de gerekeni söyleyen diyenler oldu. Ben Sayın Aziz Yıldırım'la hayatımda bir kere yarıştım. O da 2018 seçimlerinde. Onun dışında o veya yanındakilerle ilgili söylediğim her şey, onların söylediği şeylerdir."

"Aday olarak çıkmadılar. Buraya gelmediler. Onlardan ricam, bırakın şu sezonu Fenerbahçe menfaatleri için rahat geçirelim. Odağımızı ve enerjimizi buraya verelim. Bizi aşağı çekmeyin Aziz Yıldırım."

"Sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Bir dediğiniz, bir dediğinizi tutmuyor. Ben hiçbir zaman size saygıda ve sevgide kusur edeceğimi sanmazdım. Saygıda yine etmem. Ya ben sizi yanlış tanımışım, ya da siz çok değiştiniz.

"Yönetimdeyken böyle bir insan olarak tanımamıştım sizi. Yaptıklarınız için Allah razı olsun. Çok çektiniz, çok uğraştınız ancak çok şeyler dayatmaya çalıştınız. Son 5-6 senede şirazesi kaydı işin."

"Hep bize öğretmediniz mi? Muhaliflere kızmadınız mı? Bir şey söyleyecekseniz, gelin bu kürsüde söyleyin demediniz mi? Bize böyle öğretmediniz mi? Mertçe, yüreğinizle burada konuşun demediniz mi? Bu sadece size mi geçerli değil? Siz niye buraya gelip bize hitap etmiyorsunuz? Niye Nihat Özdemir gibilerine ses çıkarmıyorsunuz? Neden bize yol göstermiyorsunuz? Siz bizim neden elimizden tutmuyorsunuz?"

"Hep bize öğretmediniz mi? Muhaliflere kızmadınız mı? Bir şey söyleyecekseniz, gelin bu kürsüde söyleyin demediniz mi? Bize böyle öğretmediniz mi? Mertçe, yüreğinizle burada konuşun demediniz mi? Bu sadece size mi geçerli değil? Siz niye buraya gelip bize hitap etmiyorsunuz? Niye Nihat Özdemir gibilerine ses çıkarmıyorsunuz? Neden bize yol göstermiyorsunuz? Siz bizim neden elimizden tutmuyorsunuz?"

"Size bazı şeyleri sormanın vakti geldi. Çünkü bu camianın bekasının bekçisi, koruyucusu, akil insanı, yol göstereni, meleği... Bir taraftan Fenerbahçe halkın diyor, bir taraftan Fenerbahçe'nin kendisiyim diyor. Kendi de karar veremedi."