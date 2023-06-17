Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç yıldız Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Olağan Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Koç, Avrupa kulüplerinin radarında olan ve takımdan ayrılacağı konuşulan genç yıldız Arda Güler ile ilgili de konuştu.

"NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL"

Ali Koç, 18 yaşındaki futbolcuyla ilgili "Arda Güler'in ne olacağı belli değil ama bizi yerden yere vuruyorlar. Enner Valencia'dan Allah razı olsun. Ancak yeri geldi, onu da yerden yere vurduk. Her türlü kötülük, şanssızlık ve uğursuzluk başımıza geldi." ifadelerini kullandı.