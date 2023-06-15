Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yollarını ayırdıkları Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile ülkesine dönmeden önce yemekte bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jesus için düzenlenen veda yemeğine Başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki katıldı. Yemekte, Jorge Jesus'un ailesi de yer aldı.

Yemeğin ardından Ali Koç, Jesus'a forma hediye ederek, emekleri için teşekkürlerini sundu.

Jorge Jesus da Fenerbahçe'de çalışmaktan duyduğu mutluluğu paylaşıp, teşekkürlerini iletti.