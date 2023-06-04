Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek oyunculardan birisi olan Miha Zajc ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçeli yıldız Rusların radarında!
Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin yıldız ismine Rusya'dan talip çıktı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 04.06.2023- 06:40
Takvim'in haberine göre Rusya Ligi takımlarından Zenit'in, Sloven orta saha Miha Zajc ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, Zajc ile sözleşmesi bitecek olmasına rağmen yeni kontrat yapmamıştı.