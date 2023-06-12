FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den kanat hamlesi! Ryan Kent'ten sonra...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında 2. olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Önümüzdeki yılların planlaması çerçevesinde adımlarını atan yönetim, kanat bölgesinde alternatif oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündemine ise Southampton ile Championship'e düşen o ismin geldiği iddia edildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2023- 18:30