Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Mücadeleden sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu. İşte Jorge Jesus'un sözleri...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Mücadeleden sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ:

Kupa kazanmak önemliydi. 8 yıldır kupa kazanamıyorduk. Bu bizim için önemliydi. Taraftarlarımız için mutluyum. Bu kupa ile Fenerbahçe tarihine geçtik.

2 rakibimizden 15 maç fazla yaptık. Ülke sıralaması ve Fenerbahçe'nin sıralamasını yukarı çektik. Kupayı kazandık ve Avrupa kupalarında gruptan çıktık. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim. Artık serbest bir teknik direktörüm, yeni arayışlar içinde olacağım.

Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim.

Başkana bir kaç hafta önce söylemiştim, gerekli aksiyonları alabilmesi açısından.

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin maçında 52 maça çıktı. Portekizli teknik adam bu maçlardan 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.