Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
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SON DAKİKA SPOR HABERİ: Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, derbi karşılaşmasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Maçın ardından Jorge Jesus'un basın toplantısına katılmadan stadı terketmesi de dikkat çeken bir andı. İşte Portekizli hocayla ilgili yaşanan flaş gelişmeler...FB SPOR HABERLERİ
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
Sarı-lacivertlilerin isabetli şut atamadığı karşılaşmada sergilenen kötü futbol büyük tepki aldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin ikincilik şansı da zora girdi.