Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından biri olmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe kıskaca aldı! Wilfried Zaha görüşme odasına
Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hasretine son veremeyen Fenerbahçe, gözünü transfer dönemine çevirdi. Bu doğrultuda sarı lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız Wilfried Zaha'yı gündemine almıştı. 30 yaşındaki oyuncunun transferine dair bomba bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerde yönetim transferde adeta gaza bastı.
Ali Koç ve kurmayları, gelecek sezon mutlak şampiyon olacak bir kadro oluşturma hedefinde.