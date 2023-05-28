Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta müsabakasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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