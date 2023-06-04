Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oluyor. Sezonun son derbisi öncesi sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İŞTE JESUS'UN SÖZLERİ:

"Ligin son maçı derbiye denk geldi. Deprem sonrası bu şekilde ligi bitiriyoruz. Deprem nedeniyle bazı maçlar sahada oynanmadan kazanıldı. Bu ligin gerçekliğini ortadan kaldırıyor. Galatasaray maçını kazanmak için oynayacağız."

"Türkiye Kupası hedefimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ezeli rakiplerimizle yapılan maçlar her zaman oyuncuları motive eder, dolayısıyla bu maça hazırlanmak zor olmadı."