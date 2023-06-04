Fenerbahçe derbi için Nef Stadyumu’na ulaştı!
Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı stada ulaştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 04.06.2023- 17:34
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, bugün deplasmanda Galatasaray ile oynayacak. Bu maç öncesinde son çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-lacivertliler, tesislerden otobüsle ayrılarak geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.