FENERBAHÇE HABERLERİ - Savunmaya dünya yıldızı! İlk temas kuruldu

Bu sezon savunma hattında büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, takviye ile çözüm yolu arıyor. Bireysel hatalar sebebiyle birçok maçta beklenmedik puanlar kaybeden sarı-lacivertliler, stoper bölgesine dünya yıldızı transfer etmek istiyor. Kanarya, yıldız ismi kadrosuna katmak için ilk teması gerçekleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2023- 06:40