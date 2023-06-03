Bu sezon ligde 39 gol yiyen Fenerbahçe, en çok savunma zaafları nedeniyle sıkıntı yaşadı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Savunmaya dünya yıldızı! İlk temas kuruldu
Bu sezon savunma hattında büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, takviye ile çözüm yolu arıyor. Bireysel hatalar sebebiyle birçok maçta beklenmedik puanlar kaybeden sarı-lacivertliler, stoper bölgesine dünya yıldızı transfer etmek istiyor. Kanarya, yıldız ismi kadrosuna katmak için ilk teması gerçekleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim... | Fenerbahçe haberleri
Kanarya, sorunu yeni sezonda bitirmek için hamle yaptı.
Özellikle derbilerde Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan ise 4 gol yenmesi kulüp içerisinde tartışmalara yol açmıştı.