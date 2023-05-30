FENERBAHÇE ANTALYASPOR CANLI İZLE SÜPER LİG 📺 | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırlayacak. Şampiyonluk yarışını ve düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. VAR'da ise Hakan Ceylan yer alacak. Mücadele öncesinde 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2023- 19:01 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023- 19:03