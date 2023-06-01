Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından çok konuşulan bir hamleye imza attı.
Jorge Jesus koltuğu devrediyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Seozn başında Fenerbahçe'nin başına gelen Jorge Jesus, beklenin şampiyonluğu kulübe kazandıramadı. Sezon sonunda ise sözleşmesi sona erecek olan Portekizli çalıştırici ile sarı-lacivertlilerin yolları ayrılacak. İtalyan basını, Kanarya'nın yeni hocasını açıkladı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler, kariyerinde çok sayıda kupa kazanan ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.
Kanarya, 68 yaşındaki çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.