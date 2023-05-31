Sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Braga'dan Bruma ısrarı! Yapılan teklif...
Sezon başıdna PSV Eindhoven'dan transfer edilen Bruma, Braga'ya kiralandıktan sonra performansını yükseltti. Portekizli basını, Braga'nın yıldız oyuncu için sarı-lacivertlilere teklif yaptığını açıkladı. İşte teklifin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Takımı önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.
Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, bazı sürpriz isimleri de takıma kazandırdı.