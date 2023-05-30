FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler: Şampiyonluğu kendimiz verdik!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Lider Galatasaray ise deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesi ile şampiyonluğa ulaştı. Mücadeleden sonra sarı-lacivertli ekipte Arda Güler, dikkar çeken ifadeler kullandı. İşte Arda Güler'in sözleri... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2023- 22:19 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023- 22:24