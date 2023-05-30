Maç sonu Jorge Jesus'a Kadıköy'de büyük tepki!

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup etti ancak bu galibiyete, Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 4-1 yenmesiyle şampiyonluğunu ilan etmesi sonucu sevinemedi. Mücadelenin son düdüğü sonrası Kadıköy'de taraftarlardan Jorge Jesus'a büyük tepki vardı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2023- 22:33