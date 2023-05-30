Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında evinde Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

"Biz kendi görevimize odaklanıyoruz, kazanmak zorundayız. Sadece bize bağlı değil, rakibe de bağlıyız. Kafamızdaki tek şey maçımızı kazanmak. Tempolu, sürekli gol arayışında bir oyun istiyoruz. Kazanırsak rakibimizin ne yapacağına bakacağız. Kupa dahil 3 maçımız kaldı. Hepsini kazanmak istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Harika bir oyun çıkaracağımıza inanıyorum."

"Antalyaspor'un forvetleri, ligin en iyi forvetlerinden biri. Haji Wright ilginç bir oyuncu."