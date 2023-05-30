Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından çok konuşulan bir hamleye imza attı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a çılgın teklif!
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe'de Jorge Jesus belirsizliği sürmeye devam ederken Brezilya basınından olay bir iddia geldi. Sarı-lacivertliler Portekizli hocaya yapılan bu teklif karşısında şoke oldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler, kariyerinde çok sayıda kupa kazanan ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.
Kanarya, 68 yaşındaki çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.