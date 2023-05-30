Transfer çalışmaları hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır dünya devine gidiyor!
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon planlaması kapsamında takımdan sürpriz bir ayrılık gerçekleşebilir. Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve zaman zaman eleştirilen Altay Bayındır için dünya devi devreye girdi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Yeni sezon öncesi Ryan Kent, Wilfried Zaha, Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic gibi isimleri takıma kazandırmak isteyen sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen futbolcularla da yollarını ayıracak.
Birçok oyuncusuyla yeni sezonda yola devam etmeyecek olan Kanarya'da gündem Altay Bayındır...