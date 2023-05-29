TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Udinese'yi tuş edecek hamle! İtalyan basını duyurdu

Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor. Savunma hattına transfer yapacak olan Kanarya, Serie A takımlarından Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao'yu gündemine almıştı. Udinese ile bonservis pazarlıklarına devam eden sarı lacivertlilerden, İtalyan ekibini tuş edecek bir hamle geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)