Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Wilfried Zaha krizi!
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, Premier Lig'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Wilfried Zaha'yı gündemine almıştı. 30 yaşındaki oyuncu ile görüşmelerini sürdüren Kanarya'ya beklenmedik bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertli kurmaylar yeni sezon planlamalarına erkenden başlamıştı.
Bu doğrultuda yönetim, Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha'yı gündemine almıştı.