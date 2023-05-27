TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den bomba hamle! Jesus'un yerine Brezilyalı hoca

Yeni sezon planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de bomba bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalıp kalmayacağı belirsiziğini koruyordu. Brezilya'dan gelen haberlere göre yönetim, Jesus'un koltuğu için flaş bir isimle görüştü. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)