Süper Lig'de şampiyonluk şansı çok az olan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den bomba hamle! Jesus'un yerine Brezilyalı hoca
Yeni sezon planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de bomba bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalıp kalmayacağı belirsiziğini koruyordu. Brezilya'dan gelen haberlere göre yönetim, Jesus'un koltuğu için flaş bir isimle görüştü. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ile yola devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Yönetim sezon başında 1 senelik sözleşme imzaladığı Portekizli hocayla şu ana kadar kontrat uzatmadı.